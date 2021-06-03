全球處理暨運算領導者恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）和台積電(2330)宣布，採用台積公司先進16奈米FinFET製程技術的恩智浦S32G2車輛網路處理器和S32R294雷達處理器正式量產。

隨著汽車持續發展成為強大的運算平台，雙方的合作象徵了恩智浦S32系列處理器也邁向更先進的製程節點。恩智浦S32系列持斷創新，致力幫助汽車製造商簡化車輛架構，並提供完全聯網和可配置的未來汽車。

恩智浦S32R294雷達處理器和S32G2安全閘道處理器已於2021年第二季開始量產，即刻供貨。

S32G2車輛網路處理器能支援服務導向（service-oriented）閘道器，實現安全雲端連結和無線更新（over-the-air update），進而推動以使用率為基礎的保險和車輛健康管理等多種奠基於數據的服務。採用台積公司16奈米技術將使S32G2得以將多個裝置整合在一起，創造功能強大的系統單晶片（System on Chip；SoC），縮小處理器尺寸。

採用16奈米生產的S32R294雷達處理器提供汽車製造商運用具擴展性解決方案所需的效能，包括NCAP、先進轉角雷達（corner radar）、以及長距離前置雷達（front radar）和先進多模式使用情境，例如同步盲點偵測、變換車道輔助和仰角感測（elevation sensing）。

恩智浦16奈米汽車處理器，為恩智浦S32車輛處理器系列廣泛邁向台積公司5奈米製程鋪路。

(時報資訊)