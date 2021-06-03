測試大廠京元電(2449)苗栗竹南廠爆發群聚感染，迄今已有14名員工確診。公司表示，已在第一時間清查匡列相關人員，並規畫在3～4天內進行全體員工，將可能風險再控制，目前苗栗銅鑼、竹南廠仍正常營運，將加緊人力調配，盼使第二季營收及獲利不受影響。

京元電說明，5月30日接獲仲介公司通知，指出有2位外籍員工PCR檢測為陽性後，即連夜清查可能接觸人員，匡列本國籍員工40餘人及外籍員工共200多人，並針對宿舍及廠房等相關工作生活區連夜進行消毒。

京元電表示，上述遭匡列的本國籍員工5月31日起不進公司、先進行居家自主管理，外籍宿舍員工立即分別遷至其他宿舍、採1人1室隔離。同日更進一步進行廠內員工流動管制，包括各廠區及樓層間管制流動、餐廳、超商等均暫時關閉。

京元電指出，目前同仁每天在內部防疫系統上申報健康狀況，遭匡列員工則協調苗栗縣政府加速採檢，將風險控制在這群匡列人員中。2日已規畫在3～4天內進行全體員工快篩，將可能風險再控制。

對於此舉是否影響業績及廠區營運表示，京元電表示，目前苗栗銅鑼、竹南等廠區產線均正常運作、並未停工，公司5月業績已結，6月將加緊人力調配因應，以降低疫情造成衝擊，盼使第二季營收及獲利不受影響。

(時報資訊)