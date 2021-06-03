中國文化大學大倫館宿舍4人確診，校方緊急成立應變小組，台北市政府成立的「快篩機動隊」，針對314名留宿生進行快篩檢測，14人快篩陽性，令人憂心會釀另一波群聚感染時，又傳出大倫館內有學生翻找垃圾桶找食物吃，長達4個小時，對此，校方表示，該生是校內長期協助的個案，已安排校安人員協助、處理。

一名文化大學男生昨（2）日晚間於論壇《Dcard》表示，一名男同學在翻大倫館內的垃圾桶，找食物吃，整整4個小時，男大生害怕地表示，該名學生就在自己的房間門口，再加上已有4人確診，擔心校內一定還有無症狀感染者，緊急通報舍監，舍監則以已通報教官回應，只不過一直等到午夜12時，仍不見教官的身影，翻垃圾桶的同學把走廊弄得杯盤狼藉，令他焦急的問「教官你在哪？」

該名男大生把垃圾翻出來後，並無整理。（圖／翻攝自Dcard）

該名學生翻找垃圾長達4個小時。（圖／翻攝自Dcard）

文化大學大倫館男宿舍1日傳出4名學生確診，345名學生皆是使用同一個衛浴空間，校方第一時間緊急大消毒，並成立應變小組，北市府快篩機動隊也在昨日進入校園，針對314名學生進行快篩，13人快篩陽性，另一名學生則是出現症狀，送至陽明醫院急診室快篩後陽性，現又有學生垃圾吃東西，難免令人擔憂，至於為何快篩人數與校方列冊的345人有人數差距，北市府表示，仍在確認中。

對此，校方證實該生學生為校內生，因狀身心況特殊，一直都有掌握該生狀況，目前已安排相關人員協助、處理，並加強輔導及規勸，盼外界多諒解。

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(中時新聞網)