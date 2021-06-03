以色列在野陣營昨天深夜達成共組聯合政府協議，為終結總理尼坦雅胡12年執政鋪路。

中間派未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）於組閣期限屆滿的子夜前夕呈報總統李佛林（Reuven Rivlin），8個黨派已達成共組團結政府協議，包括原本不被看好會加入的伊斯蘭主義政黨聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）領導人阿巴斯（Mansour Abbas）也成為政治盟友。

在尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）兩年內4度試圖組閣失利後，總統李佛林（Reuven Rivlin）5月5日指定拉皮德籌組政府。他的未來黨於以色列兩年內第4場無定論大選後成為國會第2大黨。

拉皮德於子夜大限前推文說：「不管有沒有投票支持，新政府致力為全體以色列人民做事，它會竭盡全力團結以色列社會。」

李佛林推文向拉皮德致賀說：「我恭喜你拉皮德，以及以色列國會核心領袖們，達成共組成政府協議。我們期盼以色列國會儘速依法為批准新政府開會。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，依照聯合政府協議，右派政黨聯盟右傾（Yamina ）領導人班奈特（ Naftali Bennett）將會先擔任總理兩年，再交棒給拉皮德。

拉皮德的組閣協議在跨政治光譜的中、小型政黨間拼拼湊湊，僅掌握國會極微弱過半優勢，包括首度有代表巴勒斯坦裔以色列公民的政黨加入。巴勒斯坦裔公民占總人口2成。

尼坦雅胡陣營則一直在拉攏和策反議員，激烈地進行阻撓。

聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯對拉皮德相挺，成為聯合政府得以成形的關鍵。但是他支持可能的極右派總理班奈特政府，也在巴勒斯坦人間引起爭議。

阿巴斯指出：「我們希望組成可以服務包括阿拉伯裔公民的全民政府，因此我們做出艱難決定。我們了解有許多不同意見，但我們必須達成整體性協議。」

政敵表示，尼坦雅胡所涉貪瀆案是以色列必須換人執政的主因，強調他會運用新任期立法賦予豁免權以自保。

拉皮德上述宣布還無法立即終結尼坦雅胡執政，國會議員可望下週就他的組閣提案進行表決。在此之前，尼坦雅胡料將繼續試圖策反加入拉皮德陣營的國會議員。（編輯：周永捷）1100603

(中央社)