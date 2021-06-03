新冠肺炎疫情肆虐，全台升至第三級警戒，民眾幾乎全都宅在家防疫，女星方文琳日前曬出待在家中48秒運動片，只見她穿著背心熱褲，露出傲人火辣身材，不過卻被網友嫌這樣不好看，對此，她則是親上火線回應：「正當、健康一點好嗎？」

方文琳日前曬出48秒運動片，只見她穿上運動背心、熱褲和運動鞋，趴在瑜珈墊上進行各種運動，除了展露肌肉炸裂的雙臂，一個彎腰更露出傲人北半球及深邃事業線，55歲的火辣身材根本完勝少女，不過卻被部分網友認為這樣觀感不佳，希望她穿保守一點或貼身一點的上衣，這讓她無奈表示：「想不到一個運動影片引發那麼多熱烈迴響」。

方文琳表示不僅少部分人眼光轉移，更驚訝連同是女人都勸說不好看，不禁反問：「這樣趴誰沒有溝、也許連胸肌大的男人都有」，呼籲大家用正當健康的眼光看待此事，接著改成上傳背影照片，只見她在背後擠出一條深溝，幽默表示：「不喜歡正面的，今天就背面好了！但，拍謝，一樣還是有溝」。

對此，網友們紛紛回應：「這是自然型態，不是每個人都一樣嗎」、「不需要活在別人的標準線，自己覺得快樂就好」、「吃飽太閒的人居多，自己開心健康就好，別理嘴人」、「酸民就是無限的放錯重點，無限的雞蛋裡挑骨頭，想酸什麼就能生什麼鬼話出來」。

(中時新聞網)