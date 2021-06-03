日本媒體《產經新聞》2日專欄呼籲，有鑑於台灣過去多次在日本有困難時即時伸出援手，如今台灣深陷新冠肺炎大流行，並為尋找疫苗而傷透了腦筋；日本政府既然有意提供疫苗給台灣，就應加速流程以報答台灣過去恩情。

報導中指出，患難見真情，而身為鄰居的台灣過去曾多次幫助日本度過難關。2020年，由於中國大陸限制口罩的出口，導致日本國內出現口罩短缺，台灣旋即宣布200萬個醫療用口罩將運往日本。此外，先前東日本大地震中，台灣也是第一個捐款的國家。

如今，台灣深陷新冠疫情，正是日本回報恩情的大好時機，《產經新聞》呼籲日本政府應盡快且盡可能的多提供疫苗給台灣。

專欄中分析，日本現已與英國藥廠阿斯特捷利康簽署合約，到了2021年年底可為6,000萬人接種疫苗。由於無須超低溫保存、儲存方便，台灣也一直採購AZ疫苗；然而，台灣2,300多萬的人口，卻僅採購到85萬劑疫苗。

報導引述蔡英文總統的說法，台灣疫苗採購困難是因為中國大陸從中作梗；例如，就在台灣即將與德國生物科技公司BioNTech簽署合約的關鍵時刻，卻因大陸的攔阻而無法簽署合約。儘管北京願意提供疫苗給台灣，但台灣對來自大陸的疫苗不具信心。

台日の絆は、ワクチンが人々に免疫力を与えるように、民主主義国家同士が協力を通じてお互いのガバナンスを強化できることを示しています。困難な時代を、支え合ってともに切り抜けようという姿勢がこれまでにも増して鮮明になったとうれしく思っています。その深い友情に、心から感謝します。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 28, 2021

在日本首相菅義偉2日宣布提供台灣疫苗後，總統蔡英文在推特上寫道，「對日本深厚的友誼表達感謝。自由民主國家對台灣疫苗的支持，將有助於日美英澳與歐盟國家所追求的「維護台海和平穩定」。

報導總結，日本政府既然計畫在國內生產超過4,500劑AZ疫苗，我們應盡快將其提供給台灣與其他需要幫助的國家。

(中時新聞網)