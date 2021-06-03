日本媒體《產經新聞》2日專欄呼籲，有鑑於台灣過去多次在日本有困難時即時伸出援手，如今台灣深陷新冠肺炎大流行，並為尋找疫苗而傷透了腦筋；日本政府既然有意提供疫苗給台灣，就應加速流程以報答台灣過去恩情。

報導中指出，患難見真情，而身為鄰居的台灣過去曾多次幫助日本度過難關。2020年，由於中國大陸限制口罩的出口，導致日本國內出現口罩短缺，台灣旋即宣布200萬個醫療用口罩將運往日本。此外，先前東日本大地震中，台灣也是第一個捐款的國家。

如今，台灣深陷新冠疫情，正是日本回報恩情的大好時機，《產經新聞》呼籲日本政府應盡快且盡可能的多提供疫苗給台灣。

專欄中分析，日本現已與英國藥廠阿斯特捷利康簽署合約，到了2021年年底可為6,000萬人接種疫苗。由於無須超低溫保存、儲存方便，台灣也一直採購AZ疫苗；然而，台灣2,300多萬的人口，卻僅採購到85萬劑疫苗。

報導引述蔡英文總統的說法，台灣疫苗採購困難是因為中國大陸從中作梗；例如，就在台灣即將與德國生物科技公司BioNTech簽署合約的關鍵時刻，卻因大陸的攔阻而無法簽署合約。儘管北京願意提供疫苗給台灣，但台灣對來自大陸的疫苗不具信心。

在日本首相菅義偉2日宣布提供台灣疫苗後，總統蔡英文在推特上寫道，「對日本深厚的友誼表達感謝。自由民主國家對台灣疫苗的支持，將有助於日美英澳與歐盟國家所追求的「維護台海和平穩定」。

報導總結，日本政府既然計畫在國內生產超過4,500劑AZ疫苗，我們應盡快將其提供給台灣與其他需要幫助的國家。

文章來源：ワクチン支援　いち早く台湾に提供せよ

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(中時新聞網)

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