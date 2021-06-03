關雙麟說，他平常很少讀寫，識字真的不多，來這裡上課每天都要簽到，他才從自己的名字重新學起。（家寶樂智學堂提供）

關雙麟指出，他現在生活很單純，每天到家寶樂智學堂快樂上課，好好保養身體，過好自己的生活，這樣就心滿意足。（家寶樂智學堂提供）

台中市海線地區長輩快樂的學堂「家寶樂智學堂」滿周歲了！學員關雙麟說，回想去年「創校」第一堂課，只有4位長輩在家屬的陪同下緊張、不情願地前來，彷彿上小學的第一天；如今已經有15名學員，每天開心一起聊天上課，好不熱鬧。有些長輩甚至提早1個多小時來，開始期待今天會得到哪些歡笑與活力。

關雙麟指出，當了半輩子廚師，在鍋鏟間調過多少滋味。回想起來，他的人生最有滋味的一段，除了現在來樂智學堂外，應該就是和我太太生活的那20幾年。他年輕時在台電員工廚房當臨時工，後來轉為正式廚師、主廚，一路做到50幾歲退休，待了超過30年。

他是在台電認識他的太太，太太小他10歲，是台電的會計，她嫁給他時才21歲。怎麼也沒料到太太會因車禍先他而去，她才40多歲！這場打擊讓他很難接受，現在想到她還會忍不住流淚。

關雙麟說，唯一安慰的是他們生的2男1女當時都成年會照顧自己。近60他才開始規律運動，近年來女兒敏銳地發現他的記憶力和空間感漸漸衰退。被檢測出輕度失智後，就被安排到家寶樂智學堂，和相同狀況的老人一起上課。要他和一群陌生人上未知的課？原本很不想來，但是女兒硬要他來，只好先試試看。

關雙麟表示，幸好他有來，這裡課程很多樣，每天也和大家嘻嘻哈哈，對腦袋瓜和身體真的有好處。到這裡一年了，記憶力雖然不敢說回復很多，但是至少有進步，連自己都有感覺。

關雙麟感恩的說，他平常很少讀寫，識字真的不多。來這裡上課每天都要簽到，他才從自己的名字重新學起，雖然簽到時都還要一邊看著名牌一邊寫，但是會寫自己名字的感覺還不錯！現在他的生活很單純，每天來這裡快樂上課，然後好好保養身體，過好自己的生活，這樣就心滿意足。

(中時 )