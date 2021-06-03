永齡基金會1日遞件專案申請自購疫苗，衛福部長陳時中昨表示，永齡基金會已遞件申請500萬劑BNT疫苗來台，不過缺了原廠授權書，需補件。對此，宅神朱學恒譏諷，既然台灣如此堅持要原廠授權書才能進口，那當初透過新冠疫苗實施計畫（COVAX）平台供應的200萬劑疫苗，「請衛福部公布一下COVAX的原廠授權書長什麼樣子」。

朱學恒今（3日）在臉書發文表示，既然台灣堅持即使民間願意自己貼錢，任何人一定要有原廠授權書才給進疫苗，那麼當初透過COVAX買200萬劑疫苗時，一定也是如此堅持的要求COVAX不給原廠授權書不簽約不買疫苗，這種精神真是令人敬佩，就請衛福部公布一下COVAX的原廠授權書長什麼樣子，以昭公信，朱並譏諷，「不然，難道又是經典的我可以你不行雙重標準嗎？還是人命其實沒有關天嗎」？

大批網友也在其PO文底下留言表示，「國家機密，封存二十年，以上」、「很怕我們會是第一個被單一股股價弄到快亡國的國家」、「大膽狂徒竟敢違逆民進黨朝廷」、「一直都是這樣啊，了不起就報遺失啊！跟3+11同藉口」、「連會議記錄都懇求監委們不要太認真了，拿的出來就是見鬼了」、「為什麼我看了你的貼文，淚卻不聽話的一個流呢」、「不知道會不會也請日本捐助的疫苗，要遞交8項申請資料」。

針對鴻海創辦人郭台銘以永齡名義向疾管署申請BNT疫苗進口之目前進度，鴻海昨（2日）表示，按指揮中心所發布的專案輸入流程與永齡基金會合作，計畫共同出資採購BNT疫苗。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則指出，有原廠授權書才能保證買到的是真貨，但困難在於提供疫苗單位並非上海復星，必須是德國原廠授權給上海復星，而人家願不願意給，也會評估，非外界想像的容易。

(中時新聞網)