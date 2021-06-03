有民眾在臉書爆料指稱，高雄市某里長竟在公務群組上傳A片，甚至沒有任何一位長官出面制止，痛罵「里長的惡勢力竟然凌駕於公權力之上」，並說要拒絕接受這種低級無恥的霸凌。對此，里長則表示是誤傳，相當無奈。

有民眾上月25日在臉書專頁《公務之聲靠北電台》投稿，內容指出，高雄市第二大區一個里長在公務群組上傳A片，直說，「里長根本是直接挑戰區公所，打臉市政府」，並表示基層公務員對於此種秀下限的里長要提出嚴正的抗議，「我們拒絕接受這種低級無恥的霸凌」。

透過群組截圖可見，LINE群組名稱為「防災通報網」，群組人數共有178人，其中一位使用者則傳送了，「兄弟！疫情肆虐送你到這座孤島去隔離！記得回來！」緊接著下面即傳送4段，一字排開的正妹在一望無際海灘上的影片。

不少網友也在留言區寫下，「里長是怕你被悶壞」、「那個里長也太誇張」。據了解，該名里長回應，在喝酒時有小朋友亂拿他手機才不小心傳送出去的，事後本要使用LINE「收回」功能將訊息取消傳送，但卻在情急之下按成「刪除」訊息。

實際上，通訊軟體LINE的刪除訊息功能與收回訊息功能有異，刪除僅是移除自己視窗上顯示的訊息，不影響其他使用者所見。經編輯實測，以手機版為例，刪除功能與收回功能均須透過長按訊息框去觸發，按下後系統會跳出「只會在此裝置上刪除已選訊息，確定要刪除？」；若是按下收回功能，系統則會跳出「即將由您的所有裝置中刪除該則訊息，確定要收回嗎？」此外若當事人「刪除」訊息，那也無法再使用收回功能。

透過實測可見，圖左為使用刪除功能時，系統示警僅刪除個人裝置；圖右則為使用收回功能時，系統會跳出收回所有裝置的訊息。（截自LINE）

(中時新聞網)