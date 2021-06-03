梅雨鋒面終於在5月底報到，為全台水庫帶來及時雨，下波鋒面預計後天抵達，可望再為水庫提供救援。氣象專家吳德榮指出，後天起至7日，台灣受滯留鋒影響，仍有「劇烈天氣」及大量降雨發生，且這一波的降雨程度「不輸給上一波」。

今、明兩天天氣穩定，在兩波鋒面之間擠出空檔；新一波鋒面後天抵達，豪大雨將一口氣連下3天。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，指梅雨滯留鋒5日至7日在台灣附近徘徊，有激發「中小尺度」對流的條件，並伴隨「劇烈天氣」，提醒民眾注意天氣變化及氣象局發布的特報。

下周二、三（8日、9日）鋒面逐漸往北部海域移動，台灣附近水氣仍多，天氣相當不穩定，同樣有強對流發展，尤其午後機率更高。

今白天炎熱，各地高溫達36度以上，中南部更飆到38度。各地氣溫：北部23至36度、中部24至38度、南部24至38度、東部23至36度。

至於3號颱風彩雲，系集模擬顯示它將在呂宋島西側北轉，受菲律賓地形及垂直風切破壞，進入巴士海峽後將減弱為熱帶性低氣壓，接著再轉向東北。吳德榮表示，颱風殘餘水氣明起接近台灣，有機會帶來較大雨勢。

(中時新聞網)