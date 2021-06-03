耕興(6146)5月合併營收為3.35億元，年成長11.60％；累計前5月合併營收為16.9億元，年增28.30％。耕興表示，公司營運一切正常，面對此波疫情，目前已啟動分流、居家上班，要求員工室內配戴口罩、早晚量測體溫，安排定期消毒及內部使用線上會議等。預計在政府開放自費疫苗施打時，替所有員工投保疫苗險，鼓勵員工申請給薪防疫假，儘早完成接種疫苗，維持公司正常營運。

在提供客戶檢測服務方面，耕興建立零接觸服務方案，採用各種網路通訊工具，與客戶在零接觸的狀態下，確保檢測服務品質不打折。另外，防磁零件出貨正常，且在考慮疫情下可能影響的人流、物流障礙，將啟動跨區服務，避免原料集中於特定縣市，且隨時調整庫存量以因應訂單需求。

耕興表示，由於去年已有大陸及美國子公司面對新冠肺炎疫情而封城的處理經驗，因此，公司已建立一套營運、業務、員工健康等各方面的應變處理SOP。面對此次台灣疫情急速升溫，耕興已有足夠的跨國服務經驗及物流機制來超前部署，以因應此波疫情。

(時報資訊)