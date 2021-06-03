二極體—德微(3675)受惠於遠端伺服器等WFH需求，5月合併營收達1.71億元，年成長26%，連3個月創下單月歷史新高，達爾集團力挺德微積極擴大市場佔有率，德微目前產能滿載，訂單已排到明年第1季，而德微自動化產線第一期投資已全數建置完成並試機中，預計今年第3季正式量產，為營運添動能。

受惠於WFH(在家工作)需求帶動遠端伺服器、NB、電視、通訊和遊戲機應用之二極體需求增加，德微5月合併營收為1.71億元，較去年同期26%，連3個月創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為7.9億元，較去年同期年成長19%。

由於訂單強勁，德微表示，樂觀看待第2季營收與獲利。

德微於2020年啟動自動化產線第一期投資，目前已全數建置完成並試機中，預計今年第3季正式量產交貨，目前德微訂單已排至明年第1季，隨著新產能加入，今年營運可望逐季攀升，營運展望很樂觀，全年業績有機會創下歷年新高。

為因應達爾集團資源整合，配合集團市場需求，德微日前董事會再通過產線擴編計劃，此次產線擴編總金額為1065萬7510美元，合計約新台幣3.04億元，德微表示，擴產主要是針對車用市場、工業應用市場及高端手機市場而建置的自動化生產線，投資效益將於2022年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40%，並減少60%以上人工操作成本，亦可望提升公司之封裝毛利率達15%以上。

(時報資訊)