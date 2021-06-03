【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】無法遠行的疫情時代，讓人們思考旅館除了短暫住宿之外的用途。在東京的谷中地區新開幕的「YANAKA SOW」是旅館，同時也是出租公寓，由電影《送行者：禮儀師的樂章》編劇日本知名文化人小山薰堂所帶領的企劃公司Orange and Partners與人氣住宿平台Airbnb攜手合作推出的第一家聯合出品旅館，也是「SOW -dig through culture hotel-」計畫的第一彈。

▲東京谷中地區保留昭和時代復古風貌，是能感受緩慢東京氛圍、適合居住的區域(圖/旅奇傳媒 提供)

YANAKA SOW主打體驗「住宿&旅宿之間」的旅館，所在地谷中銀座商店街，因未受戰火與天災摧殘，保留了昭和時代復古風貌，木造古宅、傳統商店、居酒屋、咖啡廳林立，是能感受緩慢東京氛圍、適合居住的區域。因此，YANAKA SOW的目標客群不只遠道而來的遊客，更放眼未來希望移住谷中地區的「準居民」，並針對不同的客群，提出了可短宿１晚的「STAY plan」，與長住30晚～365晚的「LIVE plan」兩種不同方案。

▲YANAKA SOW客房備有廚房、大型冰箱、工作小桌等設備，符合長期居住空間需求。 圖：株式会社Orange and Partners／來源

為了符合長期居住空間需求，YANAKA SOW的13間客房都備有廚房、大型冰箱、工作小桌等設備，在一樓大廳也有共用廚房、洗衣間、休憩空間等公共設施。其中閱讀休憩空間充滿了谷中地區的地圖、簡介等資料，還有町案內專門staff「YANAKA DIGGER」幫助遊客與住客更認識谷中地區。

以「住宿&旅宿之間」為概念的YANAKA SOW，除了提供遊客短住旅館、準居民的「搬家跳板」之外，在疫情期間也可望同時滿足人們在防疫新生活中遠端工作、轉換心情等不同用途。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

(中時新聞網)