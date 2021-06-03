小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。面對全球半導體產能供不應求，台積電在2日舉辦2021年技術論壇表示，3年1,000億美元投資案已全面啟動，現在正以5倍的速度加快擴產腳步，預估要再蓋12座晶圓廠，極紫外光（EUV）產能將大爆發。

【1】台積急擴產 蓋12座晶圓廠

面對全球半導體產能供不應求，台積電在2日舉辦2021年技術論壇表示，3年1,000億美元投資案已全面啟動，現在正以5倍的速度加快擴產腳步，包括將在南科擴建5奈米晶圓廠及興建3奈米晶圓廠，以及在竹科興建研發晶圓廠及2奈米晶圓廠，以台積電興建中及計畫中的投資案來看，等於要再蓋12座晶圓廠，極紫外光（EUV）產能將大爆發。

【2】代工需求旺 高盛升台積電、聯電驚人目標價

高盛證券指出，半導體晶圓代工成熟製程單位售價提高、先進製程需求旺盛，加上英特爾委外代工將擴大晶圓代工產業規模，把全球晶圓代工至2025年的市場規模由1,250億美元，大舉調高為1,390億美元，同時調升台積電、聯電股價預期，送暖晶圓代工一哥與二哥，更幫台股攻高之路鋪好紅毯。

【3】台灣沒疫苗爆避難潮 長榮下週「飛美大增班」

由於台灣疫情嚴峻及美國即將解封，赴美需求大增，長榮航空宣布自6月7日起，桃園飛往洛杉磯的航班從每周三班增加為每周七班，其餘飛往美國航點班次維持現狀。隨著客艙載客率增加、機腹載貨成長，有利長榮航6月營運。先前因航班少，長榮航機票價格走高，台北飛洛杉磯個人來回機票商務艙票價約20萬起跳，經濟艙7～8萬元，且大多爆滿。

【4】油價轉強 塑化股壓不住了

OPEC+維持7月前逐步增產計畫後，西德州原油及布蘭特原油都收出近二、三年新高，同時美國趨近7月4日國慶日前達到七成接種率的目標後，解封需求提前顯現，法人預期下半年原油庫存將迅速減少，石化業者重整旗鼓，龍頭指標的台塑四寶2日全數收漲。

【5】歐美解封需求暴增 油價衝2年新高

為因應全球商品需求反彈，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國擬於6、7月以謹慎的速度增加原油供應，並預期美、中這兩大石油消費國需求反彈強勁，帶動油價周二升破每桶70美元，周三漲勢不歇，持續創下逾2年新高。

(中時新聞網)