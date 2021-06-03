衛福部長陳時中。(圖／指揮中心提供)

本土疫情嚴峻，放寬機師檢疫為「3+11」被外界質疑是防疫破口，但指揮中心卻沒有相關會議紀錄，指揮官陳時中昨對此僅回應，每天會議很多，無法每樣都作記錄，但會根據會議紀錄走公文。國民黨立委鄭麗文昨(2日)痛批，「陳時中只要是不想講的事情就打死不講，被逼到不得不講就開始胡說八道，今天更使出大絕，『會議紀錄從不存在這個時空』之術，把全民都當成傻瓜」。

放寬機師檢疫從「5+9」調整為「3+11」被視為防疫破口來源，監委浦忠成、蘇麗瓊認為，相關決策過程似未見完備，為釐清放寬檢疫是否與疫情爆發有關連，相關措施有無作成會議紀錄等，已申請自動調查。

對於監察院出手調查，陳時中2日表示，指揮中心每天會議很多，無法每樣都作紀錄，但會根據會議紀錄走公文；公文馬上批，也就沒有要求會議紀錄，對行政上不完備之處，「請監委見諒，確實每天的案件非常多」。

鄭麗文2日針對此事在臉書痛批，「將機師檢疫放寬這種重大決策，怎麼可能沒有會議紀錄？有常識的人都知道 公部門開會一定有會議紀錄，例行性開會更一定會指派專責人紀錄，不然工作進度怎麼追?陳時中主持的決策會議，為什麼不敢公開會議紀錄呢?到底是要保護誰?要掩蓋什麼事實?」

至於陳時中要監委「見諒」，鄭麗文直言，「陳部長你的一個錯誤決策，已經犧牲了149條人命，更陷全台灣人民每天於擔心染疫的恐慌之中，甚至全台至今都沒有疫苗可打!今天竟然還要大家體諒你?那這幾百條人命、生命危在旦夕的台灣人民，誰來體諒?」

另外，鄭麗文也怒批，疫情爆發以來，陳時中部長不知道打臉自己幾次、不知道欺騙全民幾次，國際疫苗採購、國產疫苗未做三期試驗，也不願開誠布公的告訴全民實情，「人民想要真相 為什麼這麼難?人民想要活命，為什麼這麼難?」

(中時新聞網)