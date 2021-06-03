仇姓男子日前闖進新北市新店區1間某披薩店行搶25萬元，警方循線逮捕仇嫌後，發現他已有10多次強盜紀錄，而且幾乎都鎖定該家披薩店搶劫，日前仇嫌在新店犯案後，直接搭車前往京站百貨逛街，最後在台北車站地下商街落網。

搶10多次都挑達美樂，披薩大盜搶完爽逛京站百貨，得手25萬花到剩4萬。(中時資料庫)

據悉，仇嫌曾於1998年至2000年間籌組強盜集團，專門在大台北地區挑選披薩店隨機強盜，犯案10餘起，犯案過程相當小心，都會先假裝要買披薩勘察環境，甚至曾故意在店裡留下皮夾，待隔天披薩店開門之際，再以找皮夾的名義藉機行搶。

警方調查，仇嫌涉嫌在5月31日上午，趁新店某知名披薩店開店時，自稱與該店員工有行車糾紛向店長理論，隨後關店門並亮刀搶劫店內保險箱的現金25萬元，還用抹布擦拭指紋後，搭計程車往台北市方向逃逸。

警方接獲報案，成立專案小組，調閱監視器，1日在台北車站地下2樓逮到仇嫌，但他身上只剩下4萬元。警方調查，仇男涉嫌1998年到2000年間曾組強盜集團，搶了10多起搶案，被害的幾乎都是這家連鎖披薩店。

台北地檢署檢察官2日以遠距視訊後，認為他涉嫌重大、有逃亡之虞，聲請羈押，台北地院傍晚裁定30萬元交保，限制住居、出境、出海。

(中時新聞網)