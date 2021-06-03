媒體昨日（2）公布最新民調顯示，高達近7成的民眾，不相信政府有能力在6月控制疫情。國民黨青年部前主任蕭敬嚴表示，網路上流傳的一句話：「陳水扁要的只有你的錢；蔡英文不只要錢，還要命！」這句話本以為是笑話，如今看來卻愈來愈不好笑，甚至還讓大家都很有共鳴。

蕭敬嚴昨日在臉書發文指出，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，有高達85.7%的民眾希望儘速施打疫苗；有超過9成的民眾都擔心染疫；更有近7成的民眾，不相信政府有能力在6月控制疫情。這些數字，明顯顯示出國人對於疫情的擔憂情況。

蕭敬嚴分析指出，雖然根據調查顯示，有51.3%的民眾表示願意施打國產疫苗；44.8%民眾不願意施打國產疫苗。但進一步詢問如果可以選擇疫苗廠牌的話，有66.4%的民眾希望施打進口疫苗（AZ／牛津、輝瑞／BNT、莫德納），僅19.5%願意選擇施打國產疫苗。此外，在與國產疫苗施打意願交叉分析後，原本願意施打國產疫苗的民眾裡，有46.5%轉為選擇進口疫苗。另外，根據調查顯示，更有77.4%的民眾贊成此時政府開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾選擇自費施打。

綜觀以上，蕭敬嚴歸納出三點結論：一、國人對於疫情的情況非常擔憂，希望儘速施打疫苗；二、當然希望可以打到進口疫苗，希望政府趕快開放進口；三、國產疫苗跟進口疫苗，當然是選擇進口疫苗。蕭強調，這三項結果其實一點都不意外，就是你我以及身邊的親朋好友們都會有的正常民調結果。但你知，我知，大家也都料想得到意見會一致，偏偏，只有一群人跟我們不一樣；這個政府就是要與大家作對，不停地刁難民間企業、宗教界等民間社會力量協助進口疫苗。

對此，蕭敬嚴忍不住諷刺道：「難怪網路上流傳的一句話，本來以為是笑話，但現在愈看愈不好笑。『陳水扁要的只有你的錢；蔡英文不只要錢，還要命！』大家很有共鳴，但現在愈看，真的快笑不出來的一句話。」

(中時新聞網)