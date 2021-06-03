人氣女星趙麗穎4月閃電宣布與大她9歲「蘭陵王」馮紹峰3年婚姻畫下句點，兩人聲明強調是和平分手，未來仍會共同撫養孩子。今(3日)週刊則報導，趙麗穎當年產後壓力大，還導致掉髮，目前先暫停拍戲養髮，又指她不滿馮紹峰母親私下說她閒話，有意爭奪孩子扶養權，但當事人暫未回應，不知真偽。

趙麗穎和馮紹峰合作電影《西遊記之女兒國》、電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》傳出假戲真做，2018年10月跳過認戀直接官宣結婚，隔年生下一子，日前宣布婚變，兩人在聲明中坦白表示當年因工作結緣，後來也因繁忙工作行程、聚少離多消磨了感情，與第三者傳聞無關。

趙麗穎、馮紹峰結婚、離婚都相當轟動。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

上月媒體報導，趙麗穎近來常出席活動，工作後卻被拍到爆瘦，原本合身的褲子要用夾子夾住才不會滑下來，更有眼尖大陸網友發現她上直播賣貨疑似戴了髮片，頭髮顏色一黑一棕相當明顯。今據《鏡週刊》報導，趙麗穎當時產後復出就有掉髮問題，離婚後狀況也沒變好，傳她為此先暫時停止進劇組拍戲，以免因壓力持續過大掉髮不斷。

網友發現趙麗穎疑似戴髮片上直播。（圖／翻攝自微博）

4月底陸媒直擊馮紹峰、趙麗穎宣布離婚後首度同框，兩人和助理一起現身原本位於上海的愛巢忙搬家，不久又傳出馮紹峰才離婚兩星期，就在父母安排下開始忙相親，馮家兩老還開條件要求「別再找娛樂圈裡的人」。今週刊加碼爆料兩人離婚後孩子主要是由馮家人照顧，傳聞馮母私下意見多，常在兒孫面前說趙麗穎閒話，讓趙麗穎有意爭取孩子扶養權，打算邊工作邊帶小孩，並減少跟馮家來往。

(中時新聞網)