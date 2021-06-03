京城銀(2809)公布2021年5月自結淨收益8.88億元，雖月減2.06％、仍年增達43.83％。稅前淨利7.02億元，月增1.72％、年增達59.05％，惟稅後淨利5.3億元，月減10.76％、仍年增達61.23％，稅前每股盈餘0.63元、稅後每股盈餘0.47元。

其中，京城銀5月利息淨收益4.66億元，月增0.5％、年增達10.51％，延續成長態勢。手續費淨收益2.02億元，月增達82.13％、年增3.05％，亦恢復成長。其他收益2.18億元，雖月減33.96％、但較去年同期虧損152萬元顯著轉盈。

京城銀表示，5月利息淨收益延續近幾月的成長態勢，手續費收入亦恢復小幅成長。至於稅前及稅後獲利落差較大，主因5月有額外未分配盈餘稅約0.89億元所致。截至5月底止，逾放比0.02％、逾放覆蓋率9,783.84％、放款覆蓋率1.58％，維持一貫優異水準。

累計京城銀前5月自結淨收益45.31億元、年增達62.53％，稅前淨利41.5億元、年增近1.12倍，稅後淨利35.48億元、年增近1.2倍，稅前每股盈餘3.71元、稅後每股盈餘3.17元，遠優於去年同期1.74元、1.44元，續創同期新高。

其中，京城銀前5月利息淨收益23.1億元、年增達11.84％，手續費淨收益8.28億元、年增0.84％，其他收益13.92億元，較去年同期虧損0.99億元大幅轉盈，主要受惠國內外股債市較去年同期持穩，帶動金融資產帳面價值回升，以及認列較多處分收益挹注。

京城銀表示，觀察近期總體經濟數據，4月景氣對策信號亮出第3個紅燈，但受國內疫情升溫影響，景氣領先指標終止連11月上揚、首度轉跌。4月製造業景氣信號亦亮出第2個黃紅燈，其中顯示為紅燈廠商比重超過30％，包括紙製品業、化學材料和電子零組件。

京城銀認為，相較於國內疫情升溫衝擊內需相關產業，國外經濟活動則逐步恢復，將持續帶動台灣外銷產業動能，可預見短期內台灣經濟將呈現外熱內冷狀態。京城銀對自身資產品質秉持審慎樂觀，將維持一貫的穩健原則，提升銀行對抗外部衝擊的實力。

為擴大推廣零接觸金融助抗疫，京城銀全力配合政府防疫政策，除推出使用網銀或行動銀行跨行轉帳免手續費優惠，並加碼推出「數位任意門」、「防疫新生活」及「街口支付合作」多項專案，讓客戶宅在家也能享受安全、不中斷的便捷數位金融服務。

(時報資訊)