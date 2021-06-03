周三美股小漲，台股今(3日)開盤以17201.30點、上漲36.26點開出後，指數持續上揚，觸及17299.41點，漲逾百點，高端疫苗則是開出第4根跌停，股價殺到256元，並有上萬張賣單排隊等著逃。

由於市場對高端仍有諸多疑慮，今日開盤仍以跌停價256元開出，下跌28元，這是高端的第4根跌停，賣單仍有上萬張在排隊等著賣。

台積電開盤以600元開出，上漲5元，聯電也上漲0.8元，開在52.8元，聯發科也開高，以968元、上漲9元，面板股友達、群創、彩晶小幅開高，傳產股仍以玻陶、造紙、航連族群表現強勢，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都有2%以上的漲幅，天上飛的華航、長榮航早盤更亮燈漲停。

華爾街等待非農就業報告數字出爐，美股周三(2日)均以小漲作收，道瓊工業指數收盤上漲25.07點(或0.07%)，收在34600.38點，標普500指數收盤上漲6.08點(或0.14%)，收在4208.12點，那斯達克指數收盤上漲19.85點(或0.14%)，以13756.33點作收，費城半導體收盤指數上漲22.66點(或0.71%)，收在3196.98點。

台股2日開高震盪走低，電子權值股開高走低，傳產的造紙、玻陶、鋼鐵以及航運族群則持續強勢，終場以17165.04點作收，上漲2.66點，成交值5369億元，統計三大法人外資及陸資賣超94.46億元，投信賣超3.84億元，自營商則是買超23.05億元，合計賣超75.25億元。

(中時新聞網)