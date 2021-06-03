美國勞動市場復甦不如預期，聯準會明確表示不急於退出貨幣寬鬆政策，美元流動性充足，資金轉而擁抱高息貨幣！五月以來，美元延續貶勢，帶動新興市場貨幣走強，巴西里爾、南非蘭特表現最為亮眼。

大姆哥投顧指出，儘管市場傳出聯準會將開始討論退出資產購買計畫，然而，美國勞動市場復甦不如預期，聯準會明確表示不急於退出貨幣寬鬆政策，讓美元流動性保持充足，資金擁抱高息貨幣。此外，大宗商品持續上漲，通膨壓力上升，部分新興市場央行進一步升息，以降低通膨失控的可能性，本幣匯率也因而得到提振，近一個月以來，美元延續貶勢，帶動新興市場貨幣走強，其中又以巴西里爾上漲4.19%和南非蘭特上漲5.52%表現最為亮眼。

HSBC對南非蘭特的看法維持中性，認為南非幣的吸引力因近期經常帳盈餘改善與相對控制得宜的通膨水平而提升，未來幾個月南非蘭特的展望仍相當正面，然而，以評價面來看，南非蘭特已非位於便宜的水平，再加上南非政府財政赤字的挑戰仍在，未來進一步走強的空間有限。

至於巴西里爾，HSBC持續看多巴西里爾，認為巴西疫情正逐漸改善，隨著更多民眾接種疫苗，經濟重啟的速度將進一步提升，此外，在最新的政府預算案通過後，對於財政失衡的擔憂減低不少，巴西央行也承諾將在6月進一步升息3碼，以抑制通膨走強，巴西里爾展望樂觀。

(時報資訊)