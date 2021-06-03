千萬劑疫苗8月來台，一圖秒懂誰可以先打，而這2類人恐還要再等等。（圖／翻攝自疾管署）

台灣本土確診數昨再上升，專家們對6/15解除三級警戒不樂觀，隨著疫情延燒，許多民眾盼能盡速打到疫苗，8月底可能有1000萬劑的疫苗到貨，以每人打2劑來算，共500萬人可打，但根據疾管署公布的公費疫苗接種對象來看，從醫事人員到65歲以上長者大概有456萬人，如此算來恐怕最後2類別的人可能得再等一等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日在記者會上透露，6月底將有200萬劑疫苗到貨、8月底則高達1000萬劑，並宣布大規模接種疫苗的相關計畫，引起各界關注。

根據疾管署公布的「公費疫苗接種對象」，分別是「醫事人員」、「中央及地方政府防疫人員」、「高接觸風險第一線工作人員」、「因特殊情形必要出國者（因外交或公務奉派出國人員、國家隊選手）」「維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）」、「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者」、「維持國家安全正常運作之必要人員」、「65歲以上長者」、「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者或罹患罕見疾病及重大傷病者」、「50-64歲成人」。

如果在8月底能收到1000萬劑的疫苗，以每人打2劑來計算，總共僅500萬人可以打疫苗。根據公費疫苗接種順序來看，從醫事人員到65歲以上長者，加起來共456萬多人，如此看來，僅剩不到50萬的額度。

然而第9類共有387.5萬人和第10類則有530萬人，2大類加起來就超過917萬人，更別說沒被歸類在公費疫苗接種對象中的人，因此除了高風險族群的2類人恐打不到之外，自費接種的人想打疫苗恐得再等等。

台灣疫苗取得狀況。（中時新聞網製圖）

根據指揮中心公布的資料，台灣向AZ購買1000萬劑的疫苗、莫德納買505萬劑，並從COVAX平台分配倒476萬劑，另也和國內疫苗廠談妥1000萬劑的疫苗合約，加上近日日本傳要捐贈台灣疫苗，因此也可能拿到更多疫苗，施打對象也可能再擴大。

(中時新聞網)