永齡基金會向衛福部申請BNT疫苗進口，指揮中心指揮官陳時中昨(2日)表示，文件獨缺一紙「原廠授權書」。但台北市議員游淑慧昨晚在臉書爆料，買方需要的是原廠保證書和藥品說明書，這些出貨自然有，而不是什麼授權書，且衛福部自己在2016年9月8日制訂的「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，哪裡有規定要原廠授權書的文字？

游淑慧2日在臉書表示，郭台銘和佛光山是「拿自己的錢」買疫苗，不是拿國家的錢買疫苗，更不是拿國家的錢買還在實驗中的疫苗，衛福部管那麼多幹嘛？買得到買不到是民間團體的事，受贈後要怎麼審核使用，才是政府的事，「衛福部可以『事後審查』受贈疫苗的安全性，而不是『事前刁難』民間的採購行為。」

游淑慧指出，衛福部自己在2016年9月8日制訂了「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，關於在緊急公共衛生情事的需要時，可以申請核准製造或輸入之藥物，「哪裡有規定要原廠授權書的文字？那捐快篩、捐防護衣的企業，也都要先取得生產商原廠授權嗎？法規文字寫得清清楚楚，部長卻任意天外飛來要求。現在是不是連夜又要偷把法規都要下架？」

游淑慧更批，「公務員依法行政是天職，但陳部長卻把指揮官做成跟皇帝一樣大，隨意更改法律的規定，任意拆除地方政府的快篩站，台灣的衛福部長卻刁難台灣的救命疫苗，也太難看了！講個笑話沒有會議記錄，就敢做3＋11，但沒有原廠授權，就不能捐疫苗。」

另外，游淑慧也在留言處解釋，「我覺得大家都被衛福部繞昏了頭，這是捐贈，並不是要代理進口，如果今天郭台銘要來拿政府標案，當政府的採購代理商， 那他才需要提供『一定買得到的保證書』，『原廠會賣給他的意向書』或『原廠同意他代理的授權書』」。

至於送件資料尚缺原廠授權書，郭台銘辦公室2日回應，會再釐清後回應。

(中時新聞網)