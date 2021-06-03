【愛傳媒程富陽專欄】這幾天，「疫苗問題」可說把台灣媒體給炸了鍋；連日來，台灣因冠狀病毒確診罹難往生的，已連續兩週都在雙位數以上了，這個數字的背後，暗藏的卻是台灣一週有超過上百的家庭，正面臨一場生死離別的傷痛。

全民可說是急死了，無不冀盼政府趕快拿出明快的決定，讓合格的疫苗趕快進來台灣救人；但偏偏政府表現的卻像又不是死自家人的模樣，每天下午兩點一到，防疫指揮中心的陳時中指揮官，還是ㄧ副老神在在的居坐神壇，照樣凌空畫符唸咒般，不是「牽拖」民間團體的購置疫苗未合法，就是「糊弄」仍在審查民間的申購送件內容。

當前蔡政府或是聽命於它的防疫指揮中心，顯然並沒有把謊話說一千遍，就讓謊話變成真理的本事，而是如撥洋蔥般似的被揭露其裡層的腐朽不堪；立委高金素梅針對政府的錯誤防疫政策，在國會殿堂義正詞嚴質詢行政院如何濫用數千億的疫情紓困基金，為何迄今卻醫療體系仍面臨崩潰，普篩效率不彰，猶在回歸校正，疫苗匱缺，注射率低的窘境時？

她得到的仍只是答非所問的烏龍回覆；究其因，當然在於人家擁有國會多數的傲慢，您能奈之如何？高立委只好自製《只是卑微祈求兩劑疫苗》的直播，訴之百姓心聲，由人民來公判這個荒唐政府的對與錯。

專家質疑的是，為何政府會一手扶持惡名昭彰的母公司（基亞）所衍生的子公司，來負責整個國產高端疫苗的研發，而更罔顧該疫苗在連第二期臨床實驗都尚未完成的事實，就由蔡總統親自宣布與其簽下高端、聯亞各500萬劑的疫苗契約。

殊不論國產疫苗根本無法即時獲得國際認證，就算其拼命趕工，也得再等三個月，於今年8月方能完成注射疫苗的施打，而以目前台灣面臨每日雙位數的死亡，也就是說，政府豪賭似的下注1200位台灣人民的性命，以等待她們支持的國產疫苗問世，也不願讓已獲得國際認證的疫苗馬上進口。

當蔡政府以「中央統籌」之名，將宗教佛光山，企業家郭台銘購買的疫苗遲滯於行政關卡的刁難之中，用「政府簽約」之名，將台大學者張亞中教授循線獲贈BNT，以及大陸國藥集團北京生物公司生產的各5百萬疫苗，拒之於國門之外；還厚顏公開夸夸其言：「支持國產疫苗是為了不受制於人。」此等偏執言論；這種寧願付出2個莫拉克風災小林村的生命，也不願權變彈性放寬人民自購救命疫苗的執謬，可說已到了濫權濫命的瘋狂地步，難怪評論學者黎建南說，她們已經犯了「間接殺人罪」，連前副總統呂秀蓮都向蔡英文嗆聲：「最好相信閻羅王會跟你算帳」這等狠話。

前衛生署副署長賴進祥就挺身而出，戳破政府一連串有關採購疫苗限制的謊言，他指出18年前，因鑑於SARS的經驗，政府早已特別增修《藥事法》，在其第48條及52條內容，都有明訂疫情嚴峻時，民間可逕自買疫苗，且緊急時不必封緘、檢驗，也不必由藥商提出申請的法則，強調該法條是為了緊急救命所修訂而來；顯然如今政府顢頇阻止民間對疫苗的採購，實在「不是法令限制的問題，而是指揮中心決心的問題」。

如此看來，台灣目前遭遇到的疫苗難題，竟非「無藥可救」之實，而是「有藥救不了」之欺；難怪，也是醫師出身的名政論家沈富雄要說：「蔡英文們捅了一個大馬蜂窩！」，但問題是，她們在乎嗎？此刻，筆者腦中浮現的，竟是《老子道德經》裡的一句話：「天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。」想著我們自己當家的，竟如此視百姓生命如芻狗，怎不讓人從心底泛起一股莫名的駭然！

作者為退役上校

照片來源：疾管署官網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)