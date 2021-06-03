【愛傳媒黃子哲專欄】立法院5月31日才三讀通過紓困條例及預算的修正案，而進入金門、馬祖、澎湖等「離島全面普篩」的附帶決議也經由朝野協商通過。

但指揮中心隨即在1日深夜就撤銷離島的快篩令，完全把立法院的決議當塑膠，也把離島的防疫當玩笑，陳時中部長的官威再大，也不能大過民意與人命！

日前金門縣府二度發函給指揮中心，建請同意進入金門旅客必須持3日內陰性報告或實施入境快篩的措施，不料指揮中心不僅已讀不回，俟金門逕行快篩令後，竟下令予以撤銷。

後來在外界的質疑與批評下，指揮中心再改為5個航站可設快篩站來執行「自願性採檢服務」，主要針對旅客自行評估14天內有症狀就要接受快篩，但該變通措施既無強制性也非普篩。

由於自願性採檢與地方的需求仍有落差，為避免疫情侵襲離島，立法院在審查紓困條例時，特別通過正式的附帶決議。要求指揮中心設快篩站，對入境旅客全面篩檢。

就在金馬澎再次宣布快篩令之際，陳時中也再搬出《傳染病防治法》第37條第3項相關規定，亦即該地方政府的防疫措施未依指揮官陳時中指示辦理，因此發函撤銷其公告。

簡單說，就是因為「逆時中」，所以就將離島的快篩令給送終。陳時中先前還指出，撤銷快篩令，是怕各地跟進，破壞生活圈；連蘇貞昌院長也聲援說，不容許「國中有國的亂象」。

但金馬澎是離島，醫療資源匱乏，面對疫情是更加脆弱與敏感。尤其既稱離島，當然與本島縣市的本質有所差異，疫情期間也難稱上是同一個生活圈。離島地方首長採行更加嚴格的防疫措施，情有可原也是因地制宜。

事實上，陳時中不准離島快篩，根本是兩套標準。過去餐飲禁止內用，各縣市有不同規定，陳時中被問到全國是否需要統一時，他說各地有不同情況，不見得要統一。怎麼現在陳時中看不見離島的不同情況，需要不同的防疫措施？

難道是因為金馬澎不是民進黨的執政縣，綠色是原諒的顏色，藍色就變成被晾在一旁的顏色？讓離島快篩，連立法院朝野政黨都做出決議，但陳時中依然故我，猶如太上皇，凌駕民意，藐視國會。

如果「本島一命」，憑什麼陳時中要讓「離島認命」？奉勸陳時中懸崖勒馬，收回撤銷令。否則被傲慢與政治蒙蔽的陳時中，應該下台，再擋離島的防疫措施，就等同是在草菅離島的人命。

作者為國民黨文傳會副主委

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(中時新聞網)