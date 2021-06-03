【愛傳媒葉毓蘭專欄】國內的疫苗，彷如黃金般珍貴，因為數量太少了，現在除了第一線的醫護人員與少數警消，還有排序等著公費施打的人員，其他人就算有錢有勢也是打不到。

反觀在美國，什麼人都可以去打疫苗，入境只要有PCR陰性證明，連隔離也不要，就可以去打疫苗。他們還歡迎觀光客去，就近在CVS藥妝店、Costco都可以打，輝瑞、莫德納、嬌生，任君挑選。

於是有錢、有資源的台灣人，紛紛搭上飛往美國的班機，去打疫苗了；沒有錢的國家：帛琉，這個每年要台灣金援的友邦，再沒錢，也要派包機來台，把他們送來台灣就醫、讀書的國民接回去打疫苗。

很快，歐盟就只准打過疫苗的外籍人士入境，而且不是所有的疫苗都可以，只有世衛核准的幾種才行；美國馬里蘭大學的入學許可，也是做了同樣的規定，沒有打過疫苗，不要入學。

而且，這些打疫苗的規定，在可以預見的未來，不會開放給高端、聯亞，就算綠營的中央廚房編出高端是莫德納的攣生兄弟的故事，就算編出是美國阿爸讓台灣阿母向聖母瑪利亞一樣無性受孕的神話，也是不會被承認。

台灣人要走出去，不想鎖國，一定要打疫苗。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)