【愛傳媒黃珊珊專欄】孩子別怕，我們都在！6月1日早上我接到文化大學方教務長的訊息，因為學生宿舍有四名確診的同學，還有將近350名的住宿學生在校，緊急請求協助，學生與家長一定嚇壞了，我立刻在防疫會議向市長報告，剛巧早上剛剛成立「剝皮寮快篩特攻隊1號」，正向市長報告工作計畫，市長指示立即協助文化大學宿舍全面快篩。

5月31日晚上，我們才在剝皮寮討論完成機動快篩的府內分工，快篩工作不只是醫護與檢驗而已，還需要運送物資與檢體，感染性廢棄物處理，現場環境清消，最重要的是快篩陽性者的後送專責防疫旅館，後勤補給需要一一到位演練，剛剛成軍馬上就要上戰場，還好他們已經訓練有素，我趕緊連絡各單位，由剝皮寮快篩部隊指揮官聯合醫院許家禎副總院長中午立刻帶隊上山場勘，6月2日早上八點半準時在文化大學設置第一個機動快篩站，執行200位學生快篩，另外140人將乘坐防疫專車到剝皮寮快篩站，2日希望能全部完成快篩！

為了避免學生大規模移動，所以機動隊更顯重要，2日第一支部隊成立，接下去我們更想結合基層醫師團隊成立「剝皮寮快篩特攻隊2號」、「剝皮寮快篩特攻隊3號」，大家一起努力把傳染鏈斷絕！

剝皮寮快篩站已經訓練出一支精銳部隊，所以我們可以不只在快篩站等人家來快篩，還可以到最有可能的熱區找到傳染源，這只是第一支的志願義勇軍，我想讓「剝皮寮」成為這次防疫工作的先驅，為萬華清洗污名，百年古蹟注入新生命，後人會記得2021的剝皮寮，是萬華防疫的重要堡壘！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)