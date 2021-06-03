持有核酸檢測（PCR）陽性證明的人竟能出國，防疫出現大破口！立榮航空B7-511班機，31日飛往廈門時，竟載到一名確診旅客；據指出，該班機有2人確診。機組員、地勤擔憂，為何確診者可離開隔離地點，甚至搭飛機出國。立榮表示，將全力配合主管機關調查，並追究旅客責任。

立榮證實，確實有一名陳姓旅客入境廈門後，在高崎機場被檢出陽性，航空公司得知消息後，立即向疫情指揮中心通報，同時提供相關疫調。

由於這名確診者搭機前3天的PCR檢測報告已是陽性，卻沒有遵守防疫規範，不僅自行離開隔離處所，甚至持護照出國，在機場也沒有據實填寫健康聲明書。立榮坦承，因配合防疫，旅客登機資料繁瑣，地勤人員在確認旅客登機資料過程中，未能詳實檢查檢測報告。

由於該名旅客已嚴重危害機組員、地勤、同機旅客的安全，立榮強調，將配合主管機關調查、究責。

(中時新聞網)