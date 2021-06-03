對於近日民間採購疫苗所生的紛紛擾擾，資深媒體人王尚智表示，綠營為了扶持國產疫苗，不顧臺灣人命「殺紅眼」，沒有人會原諒拿命換來的政治利益！

臺灣「國際佛光會」提議進口50萬劑嬌生公司的新冠疫苗，根據《路透》報導，嬌生表示，該公司只和政府機構及類似歐盟執行委員會的超國家組織洽談疫苗採購事宜。對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，如果簽約要政府出面，就看藥廠的要求，「我們扮演什麼角色都可以」。

對此，資深媒體人王尚智在臉書表示，嬌生的聲明速度真快，就美國時間來說，根本就是「 午夜專案」。他披露，綠營在美國的台僑中，也有些狠角色，可以出錢成立智庫、資助競選議員。更何況，臺灣醫藥界原本就是老獨派的勢力源頭，也因此可以理解「阻擋民間採購」的態度。

雖然佛光山稱還會繼續努力，不過，若是仍然買不到嬌生疫苗，當然是政治角力比拚敗陣下來的結果。他認為，最大可能性就是最多放行一兩家，另外攔截所有其他具有政治殺傷力的民間申請對象，但若是在藥廠源頭直接封殺，就是永不見天日的深水區。

王尚智強調，綠營絕不會讓郭台銘成為「救苦救難大英雄」，因此，要不就是祭出「兩岸牌」抹紅，要不就是讓竹科廠商剛好順利採購到疫苗，稀釋郭台銘的影響力。

王尚智最後也批評，綠營為了扶持國產疫苗，不顧臺灣人命「殺紅眼」來阻止民間採購疫苗，沒有人會原諒拿命換來的政治利益。不遠的未來，就可以檢視這波疫情是否就是民進黨衰亡的關鍵點。

(中時新聞網)