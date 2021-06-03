本土疫情不斷升溫，截至2日已有149人死亡，超越SARS時期紀錄。桃園機場2日「航班運量整點人數預報表」顯示，入境670人、出境2690人，出境人數比入境多了4倍，出境目的地又集中到美國主要城市。網路也爆料，最近很多持雙重護照或綠卡者，都要回美國躲疫情以及回去打疫苗，且商務艙跟豪經艙目前都是賣全額票。港媒則表示，坊間傳聞「豪華出國打疫苗團」，似乎頗有可能。

根據桃園機場「航班運量整點人數預報表」，2日出現「出境比入境」奇特現象，當日兩個航廈旅客人數，入境670人、出境2690人，出境比入境多了4倍。其中出境人數集中在第二航廈，當日出境2240人，出境時間集中在晚間7點到8點，人數多達865人；對照出境航班資訊，這段時間包括7點10分飛紐約、7點20分飛洛杉磯、7點40分飛舊金山、7點40分飛多倫多、7點50分飛西雅圖，主要都是長榮航班

對此，香港媒體《中評社》2日報導分析，雖不清楚旅客赴美原因，但是看起來「赴美打疫苗」是有幾分真實性，看來先前坊間、網路傳言的「豪華出國打疫苗團－輝瑞21天版」，似乎是煞有其事。

不僅如此，臉書粉絲專頁「航空迷因」2日更發文爆料：「最近長榮飛LA的航班前兩艙班班爆滿，為什麼呢？因為很多持有雙重護照或是綠卡者都要回美國躲疫情以及回去打疫苗，俗話說：樹倒猢猻散，好適合用來比喻現在這些要趕回美國的猢猻居民們，而且！商務艙跟豪經艙目前都是賣全額票，這些小錢對有錢人來說應該不算什麼。而為何說班班爆滿呢？今天長榮在官網公告原本一週3班直到六月底更改為每天飛！竟然變成daily！真是太神奇 同時也羨慕這些有錢人們，可以隨心所欲世界各地避難，沒有同島一命這種事情，只有自己的命最重要！」

這個現象也反映在股價上，根據《中國時報》3日報導，長榮航一甩疫情之後，因貨運量能不及華航的挨打局面，在北美線增班消息傳出後，外資已連2天買超，昨日股價逆勢收漲至18.25元，與華航再度拉近。

(中時新聞網)