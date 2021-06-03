一名王姓男子屢次放話要炸公共建築，先是2017年揚言要炸毀小港機場，遭判3月徒刑，又於2018年說要炸高鐵嘉義站，遭判8月徒刑，今年初甫出獄，卻再度於5月31日突然打電話至屏東縣政府，打斷了正在進行的防疫會議外，還劈頭就說要炸毀縣府。警方訊後移送屏東地檢署偵辦。

警方指出，5月31日下午2時許，不明人士突打電話至屏東縣政府縣長室，打斷了原本進行中的防疫專案會議，電話中要求屏東縣政府須於同日晚間5時前匯款新臺幣500萬元，否則將炸掉屏東縣政府。

屏東縣政府迅速將事件通報屏東縣政府警察局，局長李文章立即指示由屏東分局及刑警大隊組成專案小組偵辦，並增派保安隊警力進駐縣府大樓，且全面性對大樓整體公共空間進行安全清查。

專案小組透過科技偵辦技術，確認歹徒為42歲王姓男子，連夜從屏東派員北上查緝，於6月1日上午鎖定王嫌住宿賓館後，於10時許將王嫌查緝到案，並在16時許將王嫌押返屏東分局調查。

警方調查，王男聲稱是缺錢花用，與前幾次犯案的供稱如出一轍，但其行為已造成公眾恐慌，訊後將其移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。檢方複訊後諭令交保，並限制住居。

(中時新聞網)