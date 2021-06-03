台灣本土疫情發展嚴峻，特別是萬華成為這次疫情的重災區，萬華在3週內。染疫者破千位，一眼望去街道上空蕩蕩，對比昔日擁擠的人潮令人不勝唏噓。昨（2日）吳鳳在個人臉書表示，萬華是我在台灣居住最久的地方，從與老婆結婚、辦理台灣身分證，都是在萬華地區辦理完成，現在覺得這個地區也有點被標籤化。

昨（2日）吳鳳在個人臉書表示：「看到最近疫情最嚴重的地方是萬華，這個地區也有點被標籤化，覺得很心疼！也許大家對萬華的印象，會覺得一些人的經濟能力不是那麼的好，或是覺得比較亂。」他表示，期待美麗的萬華，再回到疫情前繁榮的容貌。

吳鳳更表示：「我在台灣待最久的地方是萬華，在萬華住7 年，認識我老婆的時候也住在萬華，第一次牽她的手也是在萬華，結婚登記也在萬華！申請中華民國台灣身分證，也是透過萬華的戶政事務所。所以我每次聽到萬華這個名字，都會回想到過去，心裡面有一種溫暖的感覺！」

許多粉絲在底下留言表示：「好喔 我們也會等你！到時歡迎你來萬華」、「我也是在萬華桂林家樂福遇到你們，你們還是男女朋友時候...」、「第一次去萬華走走的時候，龍山寺好多人，街景也很懷舊，讓人感覺很放鬆。一直很希望還能再去」、「萬華是個好地方」、「我們艋舺夜市歡迎您」、「厲害的是老婆完全沒有變老，依舊是年輕貌美。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)