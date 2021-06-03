投資者因擔心全球最大金屬消費國中國的需求下降，紛紛高點出脫獲利了結，加上美元走強，使得以美元定價的金屬對其他貨幣持有者的價格上漲造成壓力，致周三(6/2) (LME)期銅價格下跌。

分析師表示，價格高漲令投資者更為謹慎，在高點出脫獲利了結，另外，在美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)政策提出後，美元在觸及五個月以來最低點後走?，也降低了以美元計價的銅對全球買家的吸引力。洋山銅溢價跌至2016年2月以來最低的每公噸28.5美元，說明隨著高銅價抑制下游消費，令中國對銅的需求減弱。

終場周三(6/2)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲122美元，報每公噸30845美元；期鎳上漲106美元，報每公噸18236美元；期鋅上漲18.5美元，報每公噸3082.5美元；期鋁下跌25美元，報每公噸2444美元；期銅下跌97.5美元，報每公噸10147.5美元；期鉛持平，報每公噸2219.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)