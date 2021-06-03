職場小白兔看過來～

鳳凰花開，又到了學校畢業季，大四生也即將邁入職場，回想自己大學4年課堂生活，對於未來出社會入職場真的能學以致用嗎？而且現在時下最受歡迎、最熱門的工作是哪個類型？當初擠破頭唸的科系，能讓你找工作平坦順遂嗎？想必這些都在許多人內心打上一個問號，那麼初出社會的職場小白兔，該如何「超前部署」，掌握就職攻無不克的「超級職場力」，在剛進社會就搶先卡位超夯工作，一展長才？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友認為要成為社會新鮮人之前，可以搶先GET的職場優勢，朝著喜歡、有發展性的好企業邁進吧！

工作360行，你需要的「職場力」在哪？

大家都聽過「工作360行」，但想要「行行出狀元」可沒這麼容易！過去當學生時天真爛漫，一旦面臨畢業，就會有撲天蓋地的職場眉角討論洶湧而來。看到其他人學技能、補外語、參加課外活動，補充自己的能力值，都是現代職場必備的實力！就讓網友們告訴你，即將踏入職場的新鮮人，該擁有什麼「超級職場力」？

NO.5 外語力Level up，保證走跳國際

老話不多說，在這全球化的國際社會中，只懂中文、英文恐怕已經小輸別人一步了，從小學習路上念好母語中文、補習國際語言英文早就是常態，家長比孩子更害怕輸在起跑點。

然而多一分能力、多一分競爭力，精通日文、韓文、西班牙文、菲律賓語、泰語的人越來越多，想要進軍國際企業，這些人絕對比同齡人更有優勢，外語力Level up的能力實屬必須，各位白兔寶寶們千萬不要掉以輕心啊！

NO.4 熱心服務證明，掌握企業「隱形職場力」

除了外在能力，企業還看重「內在」，大學時銜接社會的好時機，不只把握學習，也要了解企業社會責任，懂得付出、投注公益愛心，了解學校之於社區發展與企業之於社會永續的推進。

因此積極接觸公益團體、參與區域發展計畫等，都是讓企業認識自己、為履歷加分的秘訣，此外，企業也注重實踐永續發展目標SDGs（SDGs, Sustainable Development Goals）的觀念，就像統一超商過去就曾前進大專院校推動SDGs議題的培力，給予青年具備永續知能，獲得兼具「認知、企劃、執行」實戰機會，培育更多永續人才，這項「隱藏版職場力」可不容小覷啊！

NO.3 學霸誰不愛，在校成績高水準

「職場在走、腦袋要有」，雖然出社會感覺大家是從同一條起跑線出發，但過去學校裡有多高成就、多好的學習能力，早就在履歷上默默拉開距離了。

哪個企業不喜歡學識豐富的人？懂讀書並且學以致用是身為學生的功課，對自己的成績負責，開放學習態度吸收各種知識，在選擇職場時勢必加分，讓人眼睛一亮。

NO.2 打理外型，順眼、有自信占優勢

「佛要金裝、人要衣裝」，雖然不是非得成為林志玲、彭于晏等級的帥哥美女，但順眼的儀容整理可是非常基本。

不只穿著簡約整潔，儀容、妝容乾淨有條理，從氣勢上就能展現重視工作和禮貌的態度，當然人不可貌相，但有好的第一印象就默默替自己加到分啦！

NO.1 腦筋靈活、聰明伶俐反應快

剛出社會的年輕人，比別人更多的是青春的心態，還有反應快的腦袋，面對職場除了應對主管和同事要能夠靈活應對，處理工作也要懂得舉一反三。

上司交代工作可以變通，客戶提出要求考驗臨場反應，保持腦筋清醒、發揮創意想像力，這些機靈舉動絕對能讓你在上司眼中與眾不同。

GET到「隱藏版職場力」！你將成為大企業的必備人才

在「超威職場力TOP5」中，除了更知道企業所需人才外，在補足充分的附加能力條件下，有一個很容易被社會新鮮人忽略的「必備職能」，那就是第四名的「了解企業社會責任」，當你想著怎麼增加新語言、新技能，想著如何考好成績刷亮你的履歷時，「企業永續」技能已悄悄成為職場新藍海，提前掌握求職光明燈！

想要永續經營一家企業，必須將眼光要放遠、放寬，在經營的背後必須考量到對社會、生態環境、人才和經濟的影響，如何兼具企業利益又要能回饋社會、愛護地球，因此企業中最需要且重要的，正是有全球觀、具備社會責任、能推動公司持續永續發展的人才。許多大學的老師、同學組成團隊，擔任在地區域的智囊團，努力找出需求並解決問題，就學期間就開始培養「社會責任力」，畢業後也能繼續發展下去。

說到重視永續的企業，統一超商率先提出「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」，設置減塑、減碳、惜食與永續採購四個專案小組，落實產銷永續計畫。同時響應聯合國永續發展目標SDGs 12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，領先零售業提出「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，為地球留下一點綠。永續社群影響力討論度破表～

長久經營的企業除了建立成功的商業模式外，更須重視永續發展、回饋社會，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出這些用心經營永續社群FB，成功獲得討論度的企業Top 5！

第一名的品牌就是統一超商，其「把愛找回來」公益募款自1988年開始推行，鼓勵消費者捐出結帳後的零錢，2014年起，因應超高齡化社會來臨聚焦關懷弱勢長輩計畫，透過推動社區服務與捐款、捐物、點數捐贈等慈善募款方式，達到公益目的，更架構永續藍圖與目標，落實經濟、環境和社會共生共榮的永續未來。

另外，第二名的元大金控則是成為公益橋樑，透過教育改善生活、實踐夢想；第三名富邦集團投入關注藝術範疇，透過展覽、講座、活動提升質的能量，走出美的生活。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月09日至2021年04月08日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『社會新鮮人必備職場能力』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)