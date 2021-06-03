充滿時代背景的台中霧峰位於台中的最南端，文青、老宅、歷史古蹟等景點這裡都有，更有許多偶像劇、知名電影都曾在這裡拍攝取景，號稱全台最美大學之一的「亞洲大學」也位於此，如果想去台中玩，但又不想人擠人，那就到台中郊區的霧峰走走吧！

宅在台中｜霧峰林家宮保第園區

霧峰林家宮保第園區開放參觀區域為隸屬下厝的「宮保第」和「大花廳」兩處空間，「宮保第」是清朝水陸提督林文察一族的宅邸，為當時臺灣地區閩南建築官宅的代表，而「大花廳」則是臺灣唯一的福州式戲臺建築，堪稱臺灣的經典建築。

地址｜臺中市霧峰區民生路26號

營業時間｜週一至週日09:00-12:00、13:00-17:00

宅在台中霧峰｜亞洲大學現代美術館

有別於一般直立式的柱子，亞洲大學現代美術館內的柱子全是歪的，以正三角形為元素，將正三角形的平面分割成3個樓層，再錯落堆疊成不規則的無數個三角形，並使用大量清水模和玻璃帷幕建造，採光明亮且每個光影變化都是那樣的迷人。

地址｜臺中市霧峰區柳豐路500號

營業時間｜週二至週日，09:30-17:00

宅在台中｜霧峰農會酒莊

霧峰農會酒莊是台灣首座美學酒藏，將在地稻米、龍眼、蜂蜜和荔枝韻味完美融合入酒，除釀酒區外，更活化閒置的萬豐舊穀倉，改造成咖啡店、柑仔店等，保留了舊礱穀機與碾米機，具有體驗農趣、文化、教育及品酒等功能。

地址｜台中市霧峰區中正路345號

營業時間｜09:00-17:00

（圖／ReadyGo提供）

宅在台中｜霧峰民生故事館

由老診所改造，純白色的外觀，看不出是棟年紀很大的建築，一樓的老沙發、留聲機和通往二樓的水泥樓梯，卻彷彿讓人走入時光隧道，內部展示了許多當年看診的醫療設備，並重現當時的場景。霧峰農會更在裡面設置了農學食堂，採用當地新鮮有機蔬果食材，提供健康美味的特色料理。

地址｜台中市霧峰區中正路369號

營業時間｜週二至週日 09:00-17:00 (週一休息)

宅在台中霧峰｜金陵山圓滿教堂

圓滿教堂是東南亞最具規模的教堂，融合了古羅馬式、巴洛克式、洛可可式及哥德式的建築特色，由高處俯瞰，整座教堂就是一個大型的十字架立，教堂的每一個角落、每一筆刻劃都蘊含著豐富的意義，更是台灣經典偶像劇「敗犬女王」的取景地。

地址｜臺中市霧峰區霧峰鄉峰谷路900號

營業時間｜10:00–12:00、13:30–16:30

宅在台中霧峰｜光復新村

光復新村曾是省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍，經過整頓變成現在的文創基地，可以在街道巷弄中找到各種不同的裝置藝術、文創小店，假日還會不定期舉辦市集、音樂會和展覽等，更曾是經典電影場景、婚紗取景地，讓光復新村再度活絡。

地址｜臺中市霧峰區(光復新站)和平路2-3號

(本文由 ReadyGo 提供)

(中時新聞網)