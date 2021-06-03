全球電動車市場競爭激烈，霸主特斯拉的地位受到威脅，4月份市占率比3月下滑18%，僅剩11%水準，連帶影響特斯拉股價，今年以來已下跌逾14%，有專家認為，特斯拉正嚐到一些苦果，尤其該公司透過販賣碳排放額度讓獲利更亮眼，但當此收入下滑時，本業的營運更具挑戰，這也是特斯拉光環褪色的重要原因。

CNBC報導，特斯拉雖為先驅者，但後頭追兵來勢洶洶，大廠通用及福特積極爭取市占，大陸蔚來、小鵬等車商的未來性也受肯定，全球電動車市場競爭壓力擴大。

特斯拉面臨外部競爭壓力，內部營運也出狀況，今年以來特斯拉5度調漲價格，執行長馬斯克（Elon Musk）雖澄清是受供應鏈緊繃影響，但特斯拉漲價外還取消部分功能，引發車主不滿，且特斯拉在大陸陷入國安爭議，又與車主發生消費糾紛，內外夾擊的狀況下，特斯拉正面臨前所未有的挑戰。

前福特執行長Mark Fields認為，從財報就可窺見特斯拉走下神壇的原因，「他們販賣碳排放量的收入比公司本業的獲利還要多，這是運作出現問題的徵兆，只要碳排放收入下降，特斯拉在提升整體獲利上就會遇到很大的壓力。」

今年第一季特斯拉的獲利達到破紀錄的4.38億美元，監管信用（即碳排放監管額度）收入來到5.18億美元，同時投資比特幣也為特斯拉帶來1.01億美元的收入。

環保意識抬頭，在美國加州、麻州及紐約州等13州，汽車製造商若想把車輛賣到該州，就必須銷售一定數量的電動車、混和動力車，如果製造商沒有能力生產環保車輛，可以從別的廠商購買碳排放指標，特斯拉就是在販售這項指標。

瑞士信貸分析師Dan Levy則表示，特斯拉4月份的全球是占僅剩11%，比3月的29%，整整下滑18%，大陸、歐洲及北美的市占下滑是主要原因。

另外，特斯拉股價經過去年的飆升後，今年開始走跌，至今已下滑超過14%，比起傳統汽車商上漲超過10%的表現，特斯拉的走勢更像科技股，周三特斯拉以605.12美元作收，下跌逾3%。

(中時新聞網)