陳姓夫妻駕駛的休旅車燒到只剩車殼。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

超跑追撞休旅車，車禍現場一片狼藉。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區台江大道3段3日凌晨4時12分發生一起死亡車禍，侯姓男子駕駛一輛麥拉倫超跑沿台江大道東往西行經海佃路4段，猛烈追撞前方同向陳姓夫妻駕駛的馬自達休旅車，兩車先後起火往右偏離車道，警消人員到場滅火，馬自達只剩車殼，超跑幾乎成灰燼，兩車3人不及逃生，在車內被活活燒死。

麥拉倫超跑被火燒成灰燼。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

休旅車被火燒成灰燼。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

「又是台江大道!」台江大道今年連續發生死亡車禍案，2月在台江大道2段發生一車6死車禍，3月前起車禍附近600公尺處再發生自撞死亡車禍，這次兩車3死車禍發生在台江大道3段與海佃路4段路口處。

29歲侯姓男子家族經營娃娃機零件工廠，他駕駛一輛麥拉倫570S超跑，3日凌晨4時沿台江大道3段內側車道東向西行駛，車速過快，直接追撞前方的65歲陳男駕駛的馬自達休旅車，車上副駕駛座還有49歲的陳姓妻子。

侯男的超跑沿內側車道撞上前方休旅車後方，超跑立刻往右偏移出車道外，隨後起火燃燒。休旅車遭撞擊後立刻起火，車身在行駛中先左右晃動，再往右偏離車道。

警消人員到場時，兩車已成一團火球，撲滅火勢後，休旅車已剩車殼，超跑更只剩底盤，車身皆成灰燼，3人都來不及逃生，直接在車內被燒到幾乎不成人形，當場喪命。

兩車的家屬在案發後被通知到場，在現場見慘狀皆痛哭落淚，陳姓夫妻從事魚塭養殖業，兩夫妻一大早正要到魚塭工作，竟出意外命喪車內，女兒在現場情緒崩潰。侯男家住海佃路4段，肇事超跑登記在妻子名下，新車價值1300萬元，家人稱他當時正從工廠下班回家。

車禍發生後，消防隊報請火調科查驗車輛起火原因，警方調閱監視器畫面查看，釐清肇事責任。

(中時 )