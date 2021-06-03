台灣本土新冠疫情爆發，每天約有300名以上新增病例，累積個案數即將突破萬人，日本早台灣約1年爆發疫情，已經有許多新冠患者康復，但追蹤發現新冠患者常見5個後遺症，包含倦怠感、呼吸喘、掉髮、嗅味覺障礙、不安等，就算解除隔離也要有皮膚科、耳鼻喉科、精神科等各專科，協同後續治療。

後遺症1：孤獨感與身體症狀 疲倦感由然而生

日本岡山大學醫院副院長大塚文男表示，治療新冠肺炎後，長期後遺症其實不少，多數治癒患者都有繼續被治療的需要，倦怠感就相當常見。感染新冠費炎後，必須長期對抗疾病，疾病初期需要被隔離而感到孤獨，身心都會感覺到疲倦，甲狀腺與糖皮質激素分泌異常，貧血、肝臟、腎臟障礙也容易有倦怠感。

後遺症2：肺部傷害呼吸容易喘 小心再次出現肺炎

大塚文男持續說明，新冠肺炎容易導致長時間肺與支氣管發炎，肺與支氣管因受傷，容易再次引起其他類型肺炎與支氣管炎，導致呼吸困難。一旦再次發現自己呼吸不順，一定要到醫院檢查，利用X光、電子斷層掃瞄、血氧檢查，確認是否有肺炎發生，確診後利用藥物治療。

日本整理出新冠肺炎患者康復後，常見的5大後遺症。（圖／NOW健康提供）

後遺症3：新冠病毒恐刺激皮膚導致掉髮 也要考慮是不是壓力性落髮

大塚文男也說，經常有回診病患說，浴缸排水口都會有很多掉髮，如果掉髮很厲害，不能排除新冠病毒對皮膚可能有直接影響，但也要考慮是不是壓力性落髮，如果新冠痊癒患者發現頭髮異常脫落，可能要會診皮膚科使用相關藥物。

後遺症4：嗅味覺異常 導致味覺難分辨

大塚文男提醒，新冠肺炎可能對鼻黏膜有傷害，導致味覺難分辨，必須考慮長期性影響，味覺異常可能因缺乏鋅導致，嗅味覺異常是否讓飲食不均衡，必須要特別注意。

後遺症5：周遭異樣眼光 心理壓力遽增

大塚文男補充，新冠肺炎確診者周遭親友可能投射異常眼光，讓人感到不安，心理狀況不佳憂鬱也能視為後遺症，需要精神科醫師協助。

(中時新聞網)