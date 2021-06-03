台灣疫情延燒，各縣市首長每日召開記者會，說明最新防疫進度，觀看數甚至超越中央流行疫情指揮中心。根據網路媒體調查結果顯示，其中台北市長柯文哲的線上直播記者會最多人收看，且多數民眾也認為柯文哲的防疫措施對疫情防堵最有成效，表現最好。
疫情擴散全台，各縣市政府繃緊神經，每日召開直播記者會說明最新情況，《NOWnews》6月2日舉行一項民調，投票時間至6月6日，截至3日上午9點許，結果顯示，有26.7%的網友看過台北市線上直播記者會，其次為新北市23.98%、台中市15.48%，其他包括桃園市、高雄市、台南市等，也有網友收看。
在眾多地方政府記者會中，台北市長柯文哲（35.86%）被認為疫情防堵最有成效，且最值得信任、表現最好，新北市長侯友宜（26.26%）排名第二，第三為台中市長盧秀燕（18.18%），其次依序為高雄市長陳其邁、其他、桃園市長鄭文燦、彰化縣長王惠美、台南市長黃偉哲、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善。
針對有部分縣市的記者會，觀看人數甚至超越中央流行疫情指揮中心，有66.84%的網友認為，地方政府的資訊比較新，能即時知道防疫措施，讓市民能更了解所在縣市政策；20.67%表示，能藉此比對中央跟地方是否有出入或溝通不全；有7.26%則選擇「太多記者會，資訊太過雜亂，不如全由中央統整再公告」；另有5.59%「沒感覺」。
(中時新聞網)
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