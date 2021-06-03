「姐姐」謝金燕是演藝圈著名的美魔女代表，46歲謝金燕擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的不科學身材，保養有術的絕佳狀態總讓外界看傻眼，而謝金燕昨（2日）則在網上曬熱舞影片，她身穿中空裝，露出一截小蠻腰，而謝金燕一抬手還露出黑Bra，讓她舉手投足性感爆表。

雖然新冠肺炎疫情肆虐，全台都進入疫情警戒第三級，謝金燕仍不忘呼籲要保持快樂的心，她昨也在網上曬近照，只見謝金燕放下一頭長髮，身穿粉色短版上衣、黑色緊身長褲，以俏麗中空裝入鏡，還露出一截小蠻腰，結實腹肌若隱若現，46歲的身材曲線超不科學。

謝金燕辣穿中空裝熱舞，一抬手還露出黑Bra。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb 臉書）

同時，謝金燕也曬出熱舞影片，並喊話：「該運動了各位#增強抵抗力#亂扭都ok」，她跟著音樂隨興擺動身體，還忘情地撥髮，舉手投足相當性感，而謝金燕一抬手還露出黑Bra，女神一放送福利就讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言「姊姊太美啦」、「正能量滿滿」、「邊聽姐姐的歌邊運動」，還釣出謝金燕親民回應：「仰臥起坐也很棒喔！」

46歲謝金燕當年以「美腿小姐」冠軍打開知名度，出道超過30年的她，總是維持俏麗顏值和前凸後翹的好身材，而謝金燕也是台語流行音樂代表人物，她把台語歌曲加入電音元素，並接連唱紅《嗶嗶嗶》、《嗆聲》、《姐姐》、《練舞功》等歌曲，也讓謝金燕晉升為歌壇著名的電音女神。

(中時新聞網)