終端應用需求強勁，宏捷科(8086)5月合併營收為3.8億元，月增1.2%，再創104年12月以來單月新高，宏捷科表示，目前各產線處於供不應求，訂單已排至年底，公司正加速開出新產能，預計月產能可達2萬片，隨著新產能開出，第4季初可望挑戰歷史新高，今天早盤股價開高。

儘管近期大陸5G手機銷售不佳，且印度新冠肺炎疫情大爆發也影響中低階手機產銷，但宏捷科營運未受影響，主力產品Wifi 6、4G PA和5G PA訂單依舊滿到爆，5月合併營收也攀升至3.8億元、月增1.2%、年增35.7%，再創104年12月以來新高，累計前4月合併營收為18.19億元，年成長32.82%。

在4G PA部分，隨著中國積極推廣物聯網產業的發展、宏捷科以成熟的技術和先進的製程協助客戶降低成本和提升效能，成功切入中國數家知名品牌Cat.1 Iot物聯網供應鏈，今年第2季以來出貨量持續增加、預估今年可達8000萬至1億套的量，公司非常樂觀看待物聯網的強勁的需求成長，明年可望提升至3億套以上。

宏捷科表示，Iot物聯網將是繼智慧手機後另一個量能達億級的新應用，也會是宏捷科4G PA的新藍海。

為紓解5G PA 缺貨的窘境、宏捷科第2季起已經加大力度為美系客戶代工、以因應中國市場第3季紛紛推出新機的龐大需求；另1家美系客戶也預期，在下半年歐美在疫情舒緩而陸續解封之後、5G手機的需求會大幅成長、待新產能如期開出後、5G PA出貨量將逐漸加溫。

受到台灣本土疫情升溫影響，原預計6月來安裝的美系機台因人員管制入境而受到影響致稍微延後，但下半年設備改向日本採購、由駐台灣工程師裝置就不致受到疫情的影響而再延宕，所以今年整體規劃之產能不會改變，第3季1萬7000片，年底前達2萬片可以如期達標；隨著下半年新產能陸續開出，且訂單依舊非常強勁，預估營收最遲在第4季初即可突破歷史高點。

(時報資訊)