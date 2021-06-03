正文(4906)第二季毛利率開始回升，下半年進入傳統旺季且額外成本逐漸轉嫁給客戶後，獲利將優於上半年，且目前越南廠還有2~3條產線空間，預計於下半年擴增，屆時產能也互更加有彈性。

正文第一季營收達52.4億元，優於市場預期，但毛利率受原物料緊張以及物流限制影響，毛利率回落至10%，第一季每股獲利0.36元、季增加16%，相較去年的年對年轉正，目前正文已經開始見到原物料部分緩解跡象，同時也有持續與客戶溝通成本轉嫁，樂觀看待第二季毛利率開始回升。

正文除了2020年新增的歐洲客戶在今年訂單需求明確將帶動整合型產品線成長，預計今年整合型產品線營收佔比將自過往40~50%提高到50%以上，AP Router相關產品受惠於遠端工作趨勢，市場需求延續，而模組產品線則受惠於NB需求，訂單能見度到第三季。

以產線量能部分，目前正文產能分配為大陸崑山與常熟占約55%，越南約40%，其中包含9條產線，台灣約5%產能，目前越南廠還有2~3條產線空間，預計於下半年擴增，另外，正文也已開始規畫在越南另購土地建置新廠以滿足未來需求。

法人看好，正文在訂單明確與獲利於第二季開始回升之下，2021市場預估每股盈餘仍具上檔空間，另外，正文4月營收21.1億元，已達市場預估第二季營收之39%，2021全年訂單需求明確，預期第二季到第四季營收將維持高檔區間。

(時報資訊)