創作才子陳零九私底下也是一名電玩達人。 (滾石唱片提供）

疫情緊張，全民宅在家的天數持續拉長，17LIVE近期推出「直播生活節」全民活動，鼓勵各方面達人與居家防疫民眾透過直播與人互動、豐富彼此生活，陳零九防疫居家生活瘋玩電動，1日晚間在17LIVE他個人頻道開直播揭秘他最愛的10種電玩，並帶粉絲一窺他最真實的防疫居家日常。

本身是電玩達人的陳零九聊電玩，吸引大批粉絲及電玩控網友上線聊天提問互動，陳零九說前陣子很瘋《魔物獵人世界》，還推薦大家居家防疫可以玩Switch《健身環大冒險》運動一下很不錯，坦言自己最近很多時間在玩PS5，趁居家防疫有空把一些以前沒玩過的大作例如《戰神》玩一下，網殺狼人殺他反倒少玩，笑說：「會被認出來，用陳零九上去大家都不相信是我！」

陳零九和大家聊遊戲話題源源不絕，好奇問大家每個月平均儲值多少，提及自己七八年前當時要儲值個30、50塊都會想半天，五六年前因熱衷玩一款手遊《NBA夢之隊》，因認識的同隊玩家儲值不手軟，開始讓他對遊戲的價值觀改變，《NBA夢之隊》他就前後儲值了26萬，隊友更有儲值上百萬的，但也提醒大家：「遊戲做得好我們就是要支持，不是不能一直當免費仔，但自己喜歡的事情要先自己評估可投入多少支持多少，重要的是不要影響到生活、更不能借錢去儲值。」不少粉絲很認同他說法。

大家很好奇五堅情幾位隊友玩遊戲的情形，陳零九透露：「我們會利用錄影的休息空檔玩一下那種2、3分鐘可以結束的遊戲，前一陣子很瘋鋒澤推薦的槍神，我和偉晉兩人已經都玩到最高段位，感覺沒目標就不玩了。」

(中時 )