唐氏症基金會呼籲，因應疫情我們共體時艱配合政府政策，盡自己的一分力，也需要各界以多元的方式照顧唐寶寶、心智障礙者。（唐氏症基金會提供／林良齊台北傳真）

中央流行疫情指揮中心頒布三級警戒，各縣市餐廳禁止內用，全面衝擊各個產業。據唐氏症基金會統計，今年5月募款收入較去年同期已短少35％，所屬服務機構經費短收合計超過280萬元以上，品牌愛不囉嗦也因為疫情遭受企業取消端午節訂單、新人喜餅延期，損失超過千筆訂單，總金額達百萬之多。

面臨募款寒冬之際，唐氏症基金會董事長林正俠表示，募款雖短少但服務不能中斷。唐氏症基金會47個據點，包括早療機構、公共托育、小型作業所、日間照顧機構全面配合三級警戒暫停服務到6月14日，但所有老師都會定期透過電話或視訊關心唐寶寶、心智障礙者的居家生活狀況，並透過拍攝簡易的居家體適能活動、生活學習、環境安全衛生維護等影片，讓家長在家就能持續陪伴唐寶寶、心智障礙者學習。

如25歲無口語能力的阿誠和就讀特教學校的弟弟皆患有智能障礙，與家人棲身在頂樓加蓋的小屋裡。面對疫情阿誠和弟弟都無處可去，媽媽更需要24小時照顧他們，加上家裡吃用還是需要外出採購，真的是分身乏術；媽媽只能趁著一大清早，爸爸和兩兄弟還在睡夢中時，把握時間去菜市場或賣場採買，所幸唐氏症基金會辦理的信義日照透過每日電話關懷，得知了此情形，立刻媒合白米、麵條、罐頭等物資宅配到府。

唐氏症基金會呼籲，因應疫情我們共體時艱配合政府政策，盡自己的一分力，也需要各界以多元的方式照顧唐寶寶、心智障礙者，期待宅在家也能透過小額線上捐款，給予社福團體協助，也推出多款零食及防疫口罩打造的「居家防疫零食箱」，陪伴大眾在家不無聊，未來也會持續嘗試不同方式，與政府攜手防疫並開源照顧好服務個案。

(中時 )