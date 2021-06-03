台股加權指數3日開在17,201.30點，呈現大漲，權王台積電（2330）開在600元，站上600元關卡，大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）也同步上揚，激勵指數大漲近百點。

眾所矚目的5月非農業就業報告即將在6月4日出爐，令投資人態度觀望，美國四大指數在所謂的「迷因股」，如全球最大連鎖院線AMC單日股價接近翻倍，衝上歷史新高，以及能源股跳漲的帶動下，小幅收高。

道瓊工業平均指數6月2日終場上漲0.07％（25.07點）、收34,600.38點，創5月10日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.14％（19.85點）、收13,756.33點。費城半導體指數上漲0.71％（22.66點）、收3,196.98點。

國票投顧指出，美國經濟溫和擴張，市場靜待非農就業數據報告，美股四大指表現數微幅小漲，預料台股開高上攻後震盪壓回，終場上漲惟收黑K。

國票投顧指出，台股雖然延續反彈的態勢，不過，漲勢有趨緩的跡象，加上外資由買轉賣，恐將抑制上方表現空間，此外，電子股漲勢不連續，也會對大盤反彈造成一定干擾，以此來看，除非外資買盤再度回歸，或是電子族群有所回神，如此大盤漲勢才能較為延續，否則短期容易陷入震盪整理。

(工商 )