西勝國際5月營收寫18個月新高 09:292021/06/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NB電池模組廠西勝國際（3625）公告5月份合併營收，達2.3億元年增17.1％，較上月增加 16.6％，寫下2019年11月以來新高紀錄，相當於18個月以來高檔，繳出月增、年增的雙增成績單。 西勝表示，由於原物料供貨逐步穩定且子公司重慶皕勝塑膠產品接單增加致使營收成長。西勝表示新產品兩輪電動車與UPS模組接單順利，待試產完成後預估第三季即可開始出貨，展望下半年業績可持續成長。 人民幣存款餘額 5個月新低 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 (工商 ) #西勝 #西勝國際 #接單 #月營收 #NB 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 太平洋高壓拒梅雨鋒面於門外 專家：5月降雨極不樂觀 12:122021/05/18 生活 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 方艙輕重症分流 減少醫院負荷 04:102021/05/18 話題觀察 財經熱門新聞 只領過三倍券！網怨「乖乖繳稅」8千億紓困竟通通沒份 - 財經 特斯拉玩完了？市占狂掉18％ 馬斯克1舉動種敗因 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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