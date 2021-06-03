NB電池模組廠西勝國際（3625）公告5月份合併營收，達2.3億元年增17.1％，較上月增加 16.6％，寫下2019年11月以來新高紀錄，相當於18個月以來高檔，繳出月增、年增的雙增成績單。

西勝表示，由於原物料供貨逐步穩定且子公司重慶皕勝塑膠產品接單增加致使營收成長。西勝表示新產品兩輪電動車與UPS模組接單順利，待試產完成後預估第三季即可開始出貨，展望下半年業績可持續成長。

(工商 )