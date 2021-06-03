一名知名網路平台女直播主遭蔡姓男子邀約前往台南遊玩，雙方一到台南，就直接前往汽車旅館內發生性關係，隔天還共遊大吃美食，未料女方事後竟提告遭到性侵，台南一名蔡姓男子利用她想當演員、藝人的心理，以介紹導演為由騙她南下台南，並在汽車旅館內性侵得逞。台南地院認為，小美被性侵後還在房內開直播1小時，與常理不符，且證詞前後矛盾，因此判蔡男無罪。

根據判決書記載，蔡姓男子利用女直播主A女想當藝人之心理，於民國108年2月以介紹導演為由，約女方到台南並入住汽車旅館，隨後蔡男不斷就導演未到之事搪塞，還脫掉自己之褲子，揚言：「妳不先服侍好我，我怎麼帶妳見導演」，硬要求口交被拒絕，但A女想要離開被阻止，最後同意替蔡男口交後性侵，又趁女方入浴室沖洗之時，拿起女方手機刪除彼2人之聊天紀錄，事後遭到女方提告性侵。

但蔡男堅詞否認，供稱女方只是來台南玩，兩人先到汽車旅館訂房間，再去打麻將，傍晚再回到汽車旅館發生性行為，事後男方還自己出去吃飯，女方則說要做直播沒出去，大約晚上11、12點蔡男帶速食給A女吃，共宿一晚後，隔天又帶她去吃蝦捲，送她去高鐵站，雙方發生關係是你情我願，因為之前曾提過想包養她。

但法官在審理時認為，一般人求職應徵多在公司內，若介紹認識，也多在餐廳、咖啡店等公開場所，罕有特別約在汽車旅館內介紹之情，且A女已有擔任直播主半年之工作經驗，對於約定見面之地點在汽車旅館內豈會不覺有異？且現今行動通訊軟體使用方便，陪同蔡男打麻將數小時期間，豈會對於上情均無感覺疑惑詢問友儕之意見？而在此數小時期間均無任何反應，反倒自在滑手機？

法官也認為，A女於警方筆錄內指稱被告表示「妳不先服侍好我，我怎麼帶妳見導演」、「如果不服侍我就不讓你離開」前後並非一致，且兩人在汽車旅館發生性關係後，有離開汽車旅館至半夜返回，A女在蔡男離開後尚有在汽車旅館內進行超過1小時之直播，並於翌日中午12時左右退房後，與被告一同吃午餐，至離開臺南期間A女均未曾就此事向友儕聯絡。

法官認為，A女偵訊及到庭之單一指訴有多處瑕疵，又缺乏其他適切之補強證據，加上直播行為僅被扣款，難以和個人後續安全相比，明顯有違常理，判蔡男無罪，全案可上訴。

(中時新聞網)