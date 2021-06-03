行政院今天將通過紓困4.0特別預算案，規模約2600億元。為了避免掛一漏萬，國民黨期盼普發現金，日前也蒐集各行各業的訴求，包含醫療團體希望政府能提供「染疫醫療保險」，若不幸染疫賠償15萬元以上，補貼醫護超時加班費；觀光產業除希望提高補貼金額，也盼拿掉不能放無薪假、裁員規定，同時給予營業成本支出補貼等，已將相關建議移請黨團參考。

國民黨日前詢問觀光產業、飯店餐飲、人力仲介業、醫療團體等15個行業，針對紓困4.0的建議看法。其中觀光產業表示，政府擬補助員工4成薪資，每人上限2萬元，這部分期望補助額度可再提高，另補助企業房屋稅、水電費、勞健保暨勞退提撥等費用。

飯店餐飲業提出貸款展延、利息補貼、現金紓困訴求，同時減免營所稅、房屋稅、地價稅、水電支出，並提供員工薪資補貼；婚紗業者建請營運資金貸款無擔保，首年無利息，第二年低利貸款，及員工無擔保且無息貸款；百貨業則要求紓困補助勿刪除外籍移工的額度；廣告代理業盼延續去年紓困方案，給予企業員工薪資與營運補貼等補貼。

人力仲介業表示，政府應將其比照觀光產業列入補助對象，並開放染疫率低的越南籍移工來台，以解決國內缺工問題；傳統市場業者則希望攤位租金減免；農漁水產業希望政府續辦農業發展基金專案貸款，提供疫苗給第一線工作人員優先施打；遠洋漁業指出，配合三級警戒，漁獲價格崩跌，營運虧損入不敷出，建請擬定補貼與穩定魚價措施。

計程車商業同業公會說，計程車駕駛在疫情期間，每人每月補貼1萬元，按月補助2千元油料費，將其納入公費疫苗接種對象，並迅速完成接種；遊覽車、小客車租賃車輛除希望納入紓困對象，也盼貸款展延，並全額利息補貼半年，去年申請過者能再次申請補助，同時暫緩車輛檢驗。

醫療委員會指出醫療團體的需求，應為醫療人員提供「染疫醫療保險」，若不幸染疫給予15萬元以上，隔離、停診甚至死亡均給予相關保險補償；疫情期間超時上班，給予加班費；參與社區篩檢的醫護費用從4小時3500元，調高至8000元。

醫療委員會說，應調整照護的護病比，比如重症1比1、確診1比2、疑似病例1比3或4，以確實分艙分流；照顧確診者病人的防疫津貼，應以班表人數計算，而非病人數計算；因雙和醫院爆出暴力事件，對遭受病人或家屬醫療暴力者，應給予慰問金。

職業工會認為，開放所有勞工可申請3萬元補助，給予減稅、租金補貼，建議文化部放寬紓困補助認定標準，只要有經社群媒體、簡訊、網路信箱邀約者，都可做為工作證明，並提高補助金額；補貼幼兒園課後才藝班因疫情停課的損失。

(中時 )