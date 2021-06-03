據大陸國家衛健委通報，昨天（6月2日）0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，其中境外輸入病例9例（上海3例，廣東2例，四川2例，北京1例，福建1例），本土病例15例（均在廣東）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

廣東全省昨天新增本土確診病例15例，其中4例為無症狀感染者轉確診，新增本土無症狀感染者5例。

廣東全省新增境外輸入確診病例2例，分別來自緬甸和坦尚尼亞。新增境外輸入無症狀感染者7例，廣州報告5例，2例來自馬來西亞，其餘3例分別來自加拿大、緬甸和阿拉伯聯合大公國；東莞報告1例，來自剛果民主共和國；中山報告1例，來自阿拉伯聯合大公國。

據《廣州日報》報導，收治新冠肺炎的定點醫院、廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮指出，根據臨床觀察，廣州本土病例呈現出四個臨床特點。第一，這次的感染者，普遍的病毒載量高；隨之帶來的就是另外兩大特點：疾病的傳播能力很強、以及患者的病情進展迅速，潛伏期非常短；第四個特點就是核酸轉陰時間長。目前這些本土病例中，只有1例核酸轉陰。

雷春亮表示，統計數據顯示，50多例本土病例中，有3例患者病情較為嚴重。平均年齡是49.1歲，重型和危重型平均年齡67.8歲。

雷春亮說，「在這次本土感染病例中，發現有4例患者注射了第1針新冠疫苗，還沒來得及打第二針，就被感染了。目前發現，只要是接種了疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重，臨床反饋的結果顯示，疫苗預防重症的效果很突出。」

(中時 )