最新一期《漾台中》出刊了! 本期封面故事「在台中長大真好」，以「您的孩子 市府幫忙養」為訴求，將市府團隊積極推動公幼公托倍增計畫，全力協助家長育兒的豐碩成果，讓您透過市政月刊《漾台中》6月號一次擁有!

台中市政府表示，市府推出的「公幼公托倍增計畫」從場館(域)建設到教育補助一應俱全，包含益智探索的多功能親子館，陪伴0-6歲的幼童快樂成長；還有各具特色的市立圖書館，深化幼兒教育，增添親子生活樂趣；雙語教育計畫，讓台中的孩子很國際。

市府推出的各項托育政策，不僅要全方位地減輕家長育兒負擔，還要兼顧孩子的靜態學習與動態發展。台中是夢想家的宜居之城，此次《漾台中》也特別企劃「勇敢追夢 尚青春」，且看不同背景的人們，在同一塊土地如何各自精彩。

其中，餐廳老闆堅持友善土地，創造出料理的獨特滋味；為愛移居的乳酪師傅，發揚職人精神永不放棄；追求夢想不設限的女力先驅，推動美的事業自我實踐，夢想家們的豐富人生等，全收錄在本期《漾台中》。

市政府表示，想了解為什麼在台中長大很美好嗎？就請記得鎖定本期《漾台中》，中市各區公所、圖書館、市府聯合服務中心、台鐵台中各站、全省高鐵(南港除外)旅遊服務中心等地方都可免費索閱。

(中時 )